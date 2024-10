Una vita a organizzare viaggi nel mondo. Addio a Dal Cerro

Si è spento alla Don Gnocchi dopo una lunga degenza Eraldo Dal Cerro (nella foto), originario di Genova, ma molto conosciuto in città per la sua professione: ha organizzato viaggi e vacanze per trentacinque anni. Soprattutto noto come tour operator e organizzatore di viaggi di gruppo verso l’America e altre parti del mondo grazie alla sua agenzia ’Touristscoop’. Dal Cerro lascia un figlio. La camera ardente è alla Don Gnocchi: sarà possibile fare un ultimo saluto all’82enne fino a domani pomeriggio alle 15. I funerali si terranno giovedì alle 15,30 nella chiesa di San Pio X. La cerimonia avrà luogo in modo semplice e chi lo desiderasse puó fare una donazione per l’associazione Ant anziché portare fiori.