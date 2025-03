Una tribuna per Fossone. Parte un nuovo progetto per l’articolo 21 del marmo

I progetti di pubblica utilità legati all’articolo 21 del marmo sono ai nastri di partenza. In questi giorni la giunta comunale ha approvato i primi due documenti di indirizzo alla progettazione. Si tratta di quelli presentati dalle ditte ‘Successori Adolfo Corsi’ e ‘Marmi Carrara-Canalgrande’ e dalla ‘Guido M. Fabbricotti fu B. successori’. La prima azienda ha presentato un progetto da un milione di euro per rifare il camposcuola di via Bassagrande, la seconda uno da 102mila euro per la realizzazione della nuova tribuna con copertura di pannelli fotovoltaici al campo di calcio di Fossone.

"Si tratta di un nuovo passaggio fondamentale per l’intero settore e dell’ennesimo risultato raggiunto per il quale dobbiamo innanzitutto ringraziare tutti gli uffici comunali – dice la sindaca Serena Arrighi –. Con l’approvazione dei Dip i primi due progetti legati all’articolo 21 fanno un concreto passo avanti verso la loro realizzazione, il che significa che tutta la città potrà avere a disposizione un campo scuola più bello, moderno e funzionale, ma anche una struttura all’avanguardia all’impianto sportivo di Fossone. La partenza di questi progetti va nel solco del grande lavoro che è stato fatto in questi anni in tutto il settore lapideo e che ci ha portato, tra l’altro, a sottoscrivere 74 convenzioni con tutte le imprese escavatrici, ma anche ad approvare un nuovo disciplinare per la concessione degli agri marmiferi e poi ancora al regolamento sulla tracciabilità, alla creazione dell’osservatorio del marmo e, non ultima, proprio alla stesura del regolamento per l’applicazione del cosiddetto articolo 21 – conclude la sindaca –. Si tratta di tutti provvedimenti che non solo la città, ma l’intero comparto attendevano da anni e che ora potranno garantire un sempre migliore sviluppo a tutto il mondo del lapideo".

"Complessivamente sono 19 i progetti legati all’articolo 21 del regolamento comunale degli agri marmiferi presentati. Questi coinvolgono 69 cave per più di 25 milioni di investimenti – aggiunge l’assessore ai Progetti speciali Moreno Lorenzini –. Finalmente si è arrivati all’inizio concreto dei primi due progetti, è stato un percorso impegnativo sia nella stesura del disciplinare sia nell’inquadrare dal punto di vista normativo questo regolamento innovativo per il settore delle concessioni. Ad oggi questo rappresenta una grande opportunità per la nostra città di andare a completare le opere già previste dal Pnrr e dal bando delle periferie con interventi che rinnovano e riqualificano il tessuto cittadino".