Una targa di marmo per Allocchio

Stamani, in concomitanza con l’undicesima tappa del Giro d’Italia Camaiore-Tortona, il Comune provvederà alla consegna di premi. E’ prevista una grande affluenza di tifosi e semplici curiosi. Per motivi di sicurezza è stato istituito il divieto di sosta ambo i lati e interdetto il traffico stradale dalle 9,30 alle 12,30 in viale delle Pinete, viale da Verrazzano, viale Colombo e via Fabbricotti. In mattinata indicativamente alle 11,30 (compatibilmente con l’arrivo dei corridori e con l’apertura delle strade), l’assessore allo sport Lara Benfatto sarà al Club nautico per premiare il direttore del Giro d’Italia Stefano Allocchio e il direttore di Rcs (gli organizzatori del giro) Mauro Vegni.

E sempre l’assessore Benfatto nella giornata di ieri era al club nautico ha premiato Alessandro Petacchi, l’ex ciclista spezzino ora opinionista Rai.

Petacchi con 179 successi è il quarto corridore italiano con più vittorie da professionista nel proprio palmarès, dietro solo a Francesco Moser (273 vittorie), Giuseppe Saronni (193) e Mario Cipollini. Per la manifestazione c’è grande attesa in città, visto l’alto numero di appassionati di ciclismo professionisti e amatori.