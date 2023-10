Una strategia per un’offerta turistica: un convegno con gli esperti

Proseguono le iniziative della Fondazione Bordigoni a Ca’ Michele. Oggi alle 17,30 si parlerà di ‘Come costruire una strategia per un’offerta turistica efficace’. Intervengono Cristiano Casa, ex assessore alle attività produttive del Comune di Parma, fondatore di ‘Pa Studio’ e consulente del consorzio Cise del Politecnico di Milano, Adriana Miotto, fondatrice e co-founder di ‘Just Good Tourism’, che si occupa di progetti di destination manager volti a far crescere le destinazioni in modo sostenibile.

Miotto è anche docente a contratto dell’università di Padova e consigliere di amministrazione su nomina della Regione Veneto al Centro internazionale di studi sull’economia turistica. Due figure sicuramente qualificate con le quali si potranno confrontare cittadini, operatori e l’amministrazione della città.

Ai lavori saranno presenti anche la sindaca di Carrara Serena Arrighi e l’assessore al turismo e commercio Lara Benfatto (nella foto).