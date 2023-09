Una strategia per il turismo

‘Come costruire una strategia per un’offerta turistica efficace’, se ne parlerà giovedì 5 ottobre alle 17,30 a Cà Michele. Il convegno organizzato dalla Fondazione Bordigoni, si propone una riflessione sul turismo. Interverranno Cristiano Casa, presidente di ‘Destinazione Emilia’ ed ex assessore del Comune di Parma, la destination management Arianna Miotto e la sindaca di Carrara Serena Arrighi. Casa si è laureato in economia e commercio all’università degli studi di Parma. Dal 2012 è assessore alla ‘Città internazionale’ con delega al Turismo el Comune di Parma, ha coordinato il team del piano di marketing turistico di Parma e la candidatura che nel 2015 ha portato la città a essere riconosciuta da Unesco come ‘Città Creativa’ della gastronomia. Miotto è un’esperta in destination management e ha fondato la start up Just Good Tourism, che affianca le imprese nella crescita sostenibile e responsabile.