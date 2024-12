Una settimana con i monaci tibetani: incontri e manifestazioni

Da domani e fino al sette dicembre il centro Shambhala di via Roma 36 ospita la rassegna ‘7 giorni in Tibet a Carrara. Una manifestazione per far conoscere le tradizioni e la religione del popolo tibetano, e sperimentare in prima persona usi e costumi. Si parte lunedì alle 18,30 con la benedizione delle piazze principali. Giovedì 2 gennaio alle 10 invece in programma c’è la cerimonia di inizio Mandala, sabato 4 alle 10 la cerimonia di fine Mandala. Domenica 5 alle 10 l’introduzione al buddhismo con gli insegnamenti del venerabile Ghesche Ghoenga Tsering Là (nella foto assieme alla titolare del bar Crema Cristina Bencivinni), mentre per le 15 sono previsti gli incontri personali con i Lama alla scoperta della propria spiritualità.

Martedì 7 alle 10,30 si terranno i saluti e la distribuzione dei cordini di benedizione. Inoltre per tutta la durata della manifestazione all’interno del centro Shambhala di via Roma si potranno acquistare oggetti tibetani nell’apposito mercatino.