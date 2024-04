Una raccolta per la Madonna del Monte

Una raccolta fondi per i lavori al Santuario della Madonna del Monte è stata avviata a Mulazzo per poter migliorare l’edificio tanto amato dai fedeli. Il Santuario della Madonna del Monte si trova in località Crocetta, a circa 890 metri sul livello del mare ed è uno tra i più antichi santuari della Diocesi di Massa Carrara-Pontremoli. La data più antica riferita al santuario è quella del 1302, scritta nel retro dell’altare, data che forse segna non l’anno di costruzione della primitiva cappella, ma quello in cui essa venne uffiacialmente adibita al culto divino. La costruzione si può fare quindi risalire ben prima di quel momento.

Il primo documento che si conosce circa la Chiesa di Santa Maria è del 22 novembre 1287: un atto con il quale l’Abate Rambaldo di Borzone costituisce un suo procuratore per la difesa di questa Chiesa. Il Santuario è stato di recente restaurato e intorno sono stati ricavati piazzali abbastanza vasti, con percorsi pedonali che salgono dal parcheggio anche fino all’ex Monastero Benedettino e che tutt’attorno al complesso immobiliare ora usato come rifugio per pellegrini che vogliono restare qualche giorno in ritiro spirituale, a stretto contatto solo con la natura circostante.

L’intero complesso immobiliare è stato ammesso a un bando indetto dalla Regione Toscana, con un finanziamento da parte dell’Unione Europea che ha consentito di finanziare alcune opere importanti. Restano ora da reperire fondi per il completamento di altre opere accessorie, come la sistemazione dell’ultimo tratta di strada, per renderla accessibile a persone con disabilità, la costruzione di un servizio igienico dedicato a loro, o ancora la sostituzione degli attuali infissi esterni della casa canonica ‘rifugio dei pellegrini’.

Per portare avanti i progetti serve l’aiuto di tutti, basta consultare il sito internet per conoscere la storia del santuario e partecipare alla raccolta, sulla piattaforma Gofundme. Dal 5 maggio inoltre ricominceranno le funzioni liturgiche, Santa Messa ogni domenica alle 17, fino a settembre.

