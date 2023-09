Una raccolta fondi a VILLAFRANCA per Gabriel e la Partita del Cuore

Si stringe attorno alla famiglia di Gabriel tutta Villafranca, per sostenerla nel dolore. Alcune attività commerciali di piazza Resistenza hanno promosso una raccolta fondi, con l’autorizzazione dei genitori dell’angelo biondo che si è spento a soli 16 anni. La sua morte, così improvvisa e inaspettata, ha destato profondo cordoglio nella comunità villafranchese e non solo. Il giovane è morto in maniera tragica, la settimana scorsa, dopo essere caduto dal cassone dell’Apecar di un amico e aver battuto la testa. Era proprio davanti casa, dove forse gli amici lo avevano accompagnato dopo una serata in compagnia, tra scherzi e risate, prima dell’inizio della scuola.

La famiglia aspetta ancora l’autorizzazione per poter organizzare il funerale e dargli l’ultimo saluto, ma intanto gli amici continuano a ricordarlo. Questa mattina a Pontremoli ci sarà un evento un po’ particoalre, dedicato a lui e ai suoi compagni di squadra, chiamati ad affrontare una partita, senza di lui. Oggi infatti riprendono i campionati giovanili regionali, con le squadre del Lunigiana Pontremolese Under 17 e Under 15 impegnate rispettivamente in casa con il Pietrasanta e fuori casa a Quarrata. La società ha quindi deciso di promuovere una piccola manifestazione dedicata a Gabriel, in una giornata difficile da affrontare. La partita dell’Under 17 infatti sarà la prima senza Gabriel, promessa del calcio. Per ricordarlo il gruppo ha deciso di riempire e colorare il Lunezia con tutti i bambini, i ragazzi, i tecnici, gli amici e i tifosi. Una manifestazione di amore e di affetto verso Gabriel e la sua famiglia, ma anche di aiuto e supporto a tutti i suoi compagni che dovranno giocare senza i suoi sorrisi. Ora parte anche una raccolta fondi, che i commercianti chiedono di divulgare. "Stiamo organizzando – scrive in un post la Macelleria Martinelli – una raccolta fondi per la famiglia Alibeaj, con l’autorizzazione della famiglia stessa. In questo momento così difficile cerchiamo di fare il possibile per poter donare loro un briciolo di serenità". Diverse le attività coinvolte, oltre alla Macelleria Martinelli, la Pescheria Buttini, Punto e pasta, Gran bar, Parrucchiere Cavalli, tutti in piazza Resistenza.

M.L.