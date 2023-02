Una pioggia di parole per dirsi “Ti amo“

· Andry & Benny

Buon San Valentino amore, a giugno siamo a 10 anni di matrimonio e una bambina meravigliosa. Ti amiamo tanto

· Da Cimu

Ciao Sò, alle volte non sono come vorresti, ma non saprei immaginare una vita senza di te, ti amo.

· Da Emanuele

Michela anche se rendi ogni mio giorno diverso dall’altro, l’amore che ci unisce rimane meravigliosamente invariato.

· Da Andrea per Paola

Ti amo per tutto ciò che sei, ti amo con il sorriso con il respiro, ti amo amore mio.

· Da Beppe a Nori

Abbiamo percorso un cammino lungo come le stagioni del nostro amore: romantico come la primavera, focoso come l’estate, pacato come l’autunno ma non freddo come l’inverno. Sotto le ceneri lasciate dall’incedere dell’età cova ancora una intensa brace che riscalda i nostri cuori. Con te... Unica.

· Ale, Enea, Tommy forever

San Valentino è una foto di una mamma e un bambino scattata da papino! Ma è anche… una famiglia spumeggiante, a tratti raggiante! Un trio esplosivo ma non radiattivo!

· Da Francesca per Luca

Non so scrivere grandi parole d’amore ma voglio farti sapere quanto sei speciale per me. Ti amo! Buon San Valentino

· Per Alessandra da Roberto

Venti anni insieme, sei tutto quello che voglio. Roberto

· Ily per Pirinzino

Pirinzino ti voglio un sacco di bene, spero di vederti stasera

· Da Elena

A te, che hai fatto delle tue braccia la mia fortezza, a te che hai fatto del tuo cuore il mio posto nel mondo, a te che hai fatto del tuo petto la mia isola felice, a te che hai fatto della nostra vita una favola, dedico i migliori auguri di San Valentino, perché ancor prima di avermi reso tua moglie, mi hai reso donna... la tua donna. Ti amo Giacomo

· Da Cec per Deb

Deb, ti sposerei altre 100 volte...

· Robi e Sara

Buon San Valentino amore mio... Stammi sempre vicino... Ti amo!

· Da Stefano

Ciao Fra, amo due cose: te e la vita, te perché mi dai vita e la vita perché mi ha dato te e Simo. Buon San Valentino

· Da Pasquale per Marianna

Ed è subito primavera... Buon San Valentino amore. Ti amo tanto