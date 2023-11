"Una piattaforma per nuove idee aperta a tutti"

Nasce "tra la gente" una piattaforma politica per rilanciare proposte originali e innovative. L’idea è del consigliere comunale, Daniele Tarantino (nella foto), vice presidente del Consiglio comunale di Massa, il quale, attraverso la piattaforma si pone l’obiettivo di riavvicinare la cittadinanza alla politica. "Un passaggio utile e necessario – commenta – per far respirare un’aria nuova e mettere al centro del dibattito una fase di riavvicinamento ai cittadini con rinnovamento di idee. L’idea di lanciare questa nuova piattaforma politica – aggiunge – nasce proprio da un bisogno di tornare tra la gente e ascoltare le loro problematiche. La piattaforma sarà aperta a tutti. Proporrà un nuovo tipo di politica incentivando i rapporti con il territorio, con i giovani, vicina ai vari eventi con l’obiettivo di riavvicinarsi ai problemi dei cittadini; soprattutto propone una rigenerazione di quella che è la politica cercando di creare prospettive per il futuro".

E chiarisce: "Non è un partito, non è una lista civica ma una piattaforma che lavorerà sui temi importanti del territorio e non solo. Da questa formula prenderà slancio un insieme di attività politiche di confronto e partecipazione. Dobbiamo dare ai cittadini maggior fiducia e soprattutto credibilità, mantenendo fede agli obiettivi enunciati". E conclude: "Comunicheremo a breve i promotori e gli iscritti alla piattaforma".