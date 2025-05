Ferri corre per la Toscana. Candidato per Forza Italia a consigliere regionale

Forza Italia candida il sindaco di Pontremoli Jacopo Ferri alle elezioni regionali in Toscana. Martedì scorso a Roma ha accettato l’invito del presidente Tajani dichiarandosi pronto a correre per il territorio di Massa, di Carrara e della Lunigiana, sulla scia dei buoni risultati già raggiunti in occasione delle elezioni europee dello scorso anno. "Ferri ha accettato la candidatura – ha annunciato pubblicamente il coordinatore regionale Marco Stella – nel quadro di una mobilitazione straordinaria per rilanciare l’azione di Forza Italia e garantire alla coalizione di centrodestra una squadra che possa dare un contributo decisivo per una storica vittoria che, mai come oggi, sembra possibile in Toscana. Dopo aver raccolto la disponibilità delle tre rappresentanti in parlamento, si stanno così aggiungendo quelle dei moltissimi amministratori locali che stanno lavorando al meglio sui territori di tutte le province, ai quali Antonio Tajani, Deborah Bergamini e il sottoscritto hanno chiesto una partecipazione diretta e convinta all’appuntamento elettorale".

Stella ha ringraziato il sindaco di Pontremoli per aver dato la sua disponibilità a candidarsi alle elezioni Regionali, cogliendo in pieno lo spirito voluto dal segretario nazionale quando ha chiesto a tutti gli eletti di ogni grado e dirigenti di candidarsi. "Metteremo in campo le energie migliori – ha aggiunto – perché la sfida lo merita. Possiamo vincere le elezioni regionali soltanto se ci crediamo e schieriamo i migliori". Taiani ha mobilitato tutti gli eletti della Toscana chiedendo di mettersi a disposizione del partito.

"Conquistare la Toscana sarebbe, ovviamente, un risultato storico – commenta Jacopo Ferri – per raggiungerlo c’è bisogno dell’impegno di tutti, così ho deciso anch’io di offrire il mio contributo e sono onorato di poter fare parte della squadra che sarà candidata nelle varie province per poter provare a dare questa spallata alla Regione. Il presidente Tajani conosce l’impegno degli amministratori locali per cercare di migliorare le cose sui territori e pensa che ciò possa essere un biglietto da visita importante. Ha chiesto la stessa cosa ai parlamentari e ad altri sindaci".

Quali risultati pensate di ottenere? " E’ chiaro che il collegio è più difficile degli altri essendo di piccole dimensioni – dice Ferri –, però con i voti espressi alla elezioni europee ci siamo avvicinati ai livelli degli avversari e quindi anche nel collegio di Massa possiamo avere chance e quindi qualora fossi eletto potrei essere utile sia alla Lunigiana che al mio Comune in modo più diretto da una sede come la regione che dispone di risorse politiche importanti".

Natalino Benacci