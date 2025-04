Una passeggiata più pulita. Arrivano due mezzi elettrici per combattere l’inciviltà

Due nuovi macchinari per la pulizia della passeggiata e del centro storico. Sono stati testati ieri due aspiratori per igienizzare al meglio due luoghi particolarmente cari alla cittadinanza e purtroppo particolarmente soggetti alla sporcizia. Piccoli, maneggevoli, soprattutto elettrici, quindi ecologici, dotati di tubo per aspirare sabbia e rifiuti e di lancia che spruzza enzimi per la disinfezione e sanificazione delle strade, non sono ingombranti come un camioncino, richiedono un operatore che li guida e verranno messi sotto carica la sera, visto che la passeggiata è sempre più gettonata dai residenti ma anche dai turisti, soprattutto ora che si va verso l’estate. Sono previsti passaggi quotidiani. Serviranno soprattutto a eliminare le deiezioni canine, vera croce sia della passeggiata che del centro storico. Al momento sono state formate per il loro utilizzo 4 donne, "che hanno una maggiore attenzione alla pulizia e decoro" dice Fabrizio Volpi, presidente Retiambiente Carrara. In più, c’è un minicompattatore per la plastica utile a sensibilizzare il pubblico alla raccolta differenziata dei rifiuti, che servirà a compattare brik e bottigliette.

"Il decoro di questa bellissima passeggiata parte da una continuità di interventi. Valuteremo poi se adottare questi mezzi anche sul resto del territorio" dice Moreno Lorenzini, assessore all’ambiente. "Per il momento sono mezzi a noleggio, per non pesare sul bilancio della società, però poi procederemo ad acquistarli" aggiunge Volpi. I mezzi sono realizzati da un’azienda belga che li produce da una trentina d’anni, la Glutton. "La loro filosofia è quella di aiutare gli operatori a eliminare scopa e paletta" sintetizza Simone Sette di Spazio Verde, azienda dell’igiene urbana di Padova che li utilizza da circa 15 anni. Il mezzo aspira i rifiuti con un tubo leggero, morbido e maneggevole in fibra di carbonio e li mette in un bidone incorporato da 240 litri e può andare sia avanti che in retromarcia. L’aspirazione avviene a 80 km orari e in questo modo viene aspirato l’80 per cento dei rifiuti.

Francesca Frediani