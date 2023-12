Una passeggiata letteraria dedicata a pace e disarmo

MASSA

Una Passeggiata Letteraria per la pace per la Notte Rossa di Arci Toscana è stata organizzata sabato dal circolo Trentuno Settembre di Massa. E’ partita dalla sede Casamatta in via Alberica e si è articolata per le vie del centro cittadino, con soste che hanno permesso ai partecipanti la lettura di poesie sul tema della pace e del disarmo. Presenti, tra gli altri, Alessandra Berti, Antonella Ianuale, Assunta Rubini, Gaetano Vacca, Riccardo Bardoni, Rolando Neri, Maria Grazia Chilosi e Massimo Norti. Alla fine del percorso un aperitivo solidale al Circolo Arci Trentuno Settembre, che continua la campagna di tesseramento 2023 Arci “Cura è rivoluzione”.

La Notte Rossa di Arci Toscana è la festa, arrivata alla VI edizione, che rende omaggio agli oltre mille tra associazioni e circoli affiliati. Un grande evento diffuso in cui ogni Circolo arci racconta le proprie attività, nello spirito dell’associazione, che accoglie e raccoglie istanze, modi di stare insieme e sensibilità diverse, ma sempre contrassegnate dai principi comuni della partecipazione, della cittadinanza attiva, della promozione della cultura e della solidarietà.