Una panchina per le vittime del lavoro

Una panchina di marmo per ricordare le vittime sul lavoro da posizionare sul territorio. Si tratta del progetto ‘Una panchina per la vita…vietato sedersi’ proposto da Amnil e cofinanziato dal Comune di Carrara. La panchina di marmo sarà progettata dagli studenti dell’artistico Gentileschi e realizzata da quelli della scuola del marmo Tacca. Sulla panchina verranno scolpite due frasi: una, in colore rosso, che richiamerà l’attenzione sugli incidenti sul lavoro e il sangue versato, l’altra in nero, a rappresentare i tanti morti che annualmente ci sono nel nostro paese. Le frasi saranno scelte grazie ad un concorso di idee rivolto agli studenti delle scuole secondarie di primo grado di Carrara.

Un’iniziativa dell’Anmil per sensibilizzare sul problema degli incidenti sul lavoro che sono sempre in aumento nonostante nuove leggi e provvedimenti.