Una nuova luce si accende in via Verdi: apre Gustavino

Sara inaugurato sabato dopo un periodo di restyling il nuovo ristorante da Gustavino. Il locale, in via Verdi, prende il posto della Petite cuisine e riaccende così una luce nel centro storico e nella centralissima strada. Sabato alle alle 18 i titolari accoglieranno la clientela con un aperitivo per poi partire alle 20 con le prime cene.

Filetti e tartare in tutte le salse, serviti in un elegante ambiente in stile ‘gustaviano’. In cucina, in un locale completamente rinnovato, il cuoco - pittore Tyron Tomaselli e la madre Marzia Sofia Salvestrini (nella foto), artista eclettica che ha trasmesso l’amore per l’arte al figlio. Una passione pittorica che Tyron non solo ha ereditato, ma applica a ogni portata che esce dalla sua cucina. I suoi filetti e le sue tartare diventano quadri, nature morte esaltate da pennellate di salse fatte sul momento. Ogni piatto diventa un’esperienza culinaria unica, dove salse e condimenti rendono ogni portata un viaggio fra sapori e colori.

Per prenotazioni e informazioni contattare il numero 346 3594965.