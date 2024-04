Una mini panchina rossa all’Ambasciata di Berna

Le versioni ‘mini’ sono state donate in occasione dell’installazione di una panchina rossa contro la violenza sulle donne, allestita nei giardini dell’Ambasciata d’Italia a Berna. Le Mini Panchine Rosse sono partite da Massa, realizzate su progetto dell’associazione Eventi sul Frigido, con l’associazione Insieme e il gruppo Rete Antiviolenza Massa. L’Ambasciata ha voluto così aderire all’invito del vice presidente del consiglio e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani. Nei mesi scorsi erano arrivate anche in Vaticano e al Quirinale. Ora la mini panchina rossa sarà esposta all’Ambasciata a Berna e presto arriverà anche a Odessa, in Ucraina, nel suo messaggio di pace. L’11 maggio, dopo l’andata a Massa, nel Kanton Solothurn in Svizzera si giocherà la partita di ritorno che vedrà scendere in campo la Polizia Municipale di Massa; le nazionali Giudici e Parlamentari. E anche in quell’occasione saranno donate le mini panchine rosse alle squadre. L’organizzazione è dell’associazione europea vittime violenza (Aevv) il cui presidente, Massimo Santucci, le ha commissionato all’ideatrice del progetto, Angela Maria Fruzzetti. "Questo progetto si sta espandendo – osserva Fruzzetti – e l’obiettivo è di sensibilizzare il maggior numero di persone al rispetto contro la piaga della violenza sulle donne. Ho ricevuto dal Quirinale, per conto del presidente Mattarella, una telefonata di ringraziamento per il progetto della Mini Panchina unita al simbolo della pace e questo mi spinge a proseguire. Ringrazio Massimo Santucci per la sua sensibilità e per divulgare questo messaggio in varie località estere".