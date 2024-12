Una messa in ricordo di Pietro Del Giudice alla chiesa di Capanne

Una messa questa sera alle 18 alla chiesa di Capanne, Santa Maria della Rosa, in ricordo a vent’anni dalla tragedia, di Pietro Del Giudice (nella foto), lo studente di 19 anni vittima di un incidente stradale all’incrocio fra via Romana e via Del Duca, in località San Cristoforo a Massa. Pietro era un bravo studente, aveva giocato a calcio per la squadra del paese e cantava nel coro della chiesa. Il suo impegno è ancora vivo nel cuore della comunità, che ora lo ricorda commossa quando manca poco al Natale.