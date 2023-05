Una giornata da cani con educatrici cinofile

"Enjoy the dog… una giornata da cani" è l’evento organizzato da Dog training Massa oggi nell’area sgambatura di via Fratelli Rosselli a Massa. "La giornata ha come obiettivo quello di dare visibilità ai cani del canile – sostengono le educatrici cinofile Jessica e Schighei – sostenere le adozioni e dare l’opportunità di fare conoscere alcuni dei cani ospiti in modo più approfondito attraverso gli occhi di chi tutti i giorni li vive e li accudisce. Inoltre vogliamo cogliere l’opportunità per diffondere principi di cultura cinofila essenziali per un corretta convivenza e relazione tra cane e uomo, dove non è mai troppo tardi per iniziare a conoscersi davvero". Il parco verrà allestito con spunti riflessivi dei diversi punti di vista su come viversi il cane e i diversi approcci educativi per risolvere i più comuni problemi di gestione. Le educatrici saranno a disposizione per l’intera giornata assieme al veterinario con competenza in comportamento per approfondire, con chi lo vorrà, i diversi temi educativi e relazionali. Questo il programma: 9.30-10.30 presentazione di ’Cochi’ e ’Agata’; 10.30-11.30 Rally-Obbedience; 11.30-12.30 Cinomagia: crescere attraverso la relazione con il cane, attività educativa per bambini. Nel pomeriggio, 15.30-16.30 ’La relazione tra cane e uomo’ di Eva Ricci, medico veterinario con competenza in comportamento; 16.30-17.30 presentazione di ’Crazy’ e ’Dollaro’; 17.30-18.30 Cinomagia e Disc Dog. Durante la giornata saranno presenti le associazioni di volontariato per la raccolta di cibo e materiale per i cani ospiti dei rifugi. Presenti anche ’Oreo’, ’Venus’ e Marina Fangareggi, vincitrice di due medaglie ai Mondiali ufo disc-dog 2022 in Svizzera e campionessa europea Ufo 2018.