Una giornata all’insegna dello sport. Centro in festa con ’Massa è in forma’

Calcio, scherma, baseball, tennis, rugby, football, pattinaggio, ciclismo, trekking, yoga, arti marziali e di difesa personale, boxe, pallavolo ma anche ginnastica, atletica, fitness e le tante discipline della danza e del ballo. Coinvolte nella manifestazione anche alcune associazioni di promozione sportiva che allestiranno stand per presentare quelle attività che non possono essere testate sul posto. ’Massa è in forma’ è la manifestazione-vetrina dedicata alla promozione delle attività sportive, dilettantistiche e ludico-ricreative praticabili sul territorio comunale è in programma per tutta la giornata di oggi dalle 10 alle 20 nelle strade e piazze del centro città. Oltre piazza Aranci saranno coinvolte piazza Palma, largo Matteotti, via Bastione, viale Chiesa, l’atrio del Comune.

La manifestazione ideata con l’intento di diffondere l’importanza della pratica sportiva e di un corretto stile di vita, permette di scoprire da vicino sport già noti, di conoscere anche quelli meno praticati, propone vere proprie performance ed esibizioni di atleti e consente ai visitatori di provare alcune pratiche sportive, gli attrezzi, le mosse o i passi di alcune specialità di danza. Il tutto all’aria aperta in un clima festoso.

Circa trentacinque le associazioni sportive aderenti all’edizione 2024 della rassegna con postazioni allestite in modo da far conoscere e provare le varie discipline praticabili nel territorio comunale. La rassegna è organizzata dall’amministrazione comunale attraverso gli uffici Sport e Politiche comunitarie in occasione della settimana europea per la promozione dell’attività sportiva ed è attuata in collaborazione con le associazioni sportive locali e la sponsorizzazione di acqua Fonteviva.