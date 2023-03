Una finestra aperta sul futuro I ragazzi alla scelta dell’università Incontri per chiarirsi le idee

di Alessandra Poggi Circa centocinquanta gli studenti delle classi quarte e quinte delle scuole superiori della provincia che ieri hanno partecipato alla giornata di orientamento organizzata dall’Università di Pisa. Un appuntamento voluto dall’università per essere più vicina ai ragazzi che stanno scegliendo cosa studiare in futuro, così da fornire loro le necessarie spiegazioni per scegliere consapevolmente. L’incontro patrocinato dal Comune si è svolto nel complesso fieristico di Carrarafiere ed era rivolto ai ragazzi che si apprestano a finire la scuola superiore e hanno scelto di frequentare l’università. Tra questi c’erano Aurora Passani e Luca Cucurnia, entrambi studenti dell’Itis ’Galilei’. Aurora ha già le idee chiare, lei che frequenta la quinta D ambientale da grande farà la professione forense in polizia, e per questo ieri è andata a chiedere spiegazioni ai tutor della facoltà di biologia di Pisa. "Sono molto soddisfatta delle spiegazioni che mi hanno fornito – ha detto la giovane studentessa – voglio frequentare biologia perché mi piacerebbe entrare nella polizia scientifica. Oggi sono venuta a chiedere che materie si studiano, come funzionano i corsi e quali sono le materie da conoscere per il test di ingresso, visto che la facoltà è a numero chiuso". Soddisfatto anche il suo compagno, Luca...