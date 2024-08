"Una fiera da ripensare". San Genesio fa i conti con la crisi degli ambulanti

Chiude con un saldo positivo, secondo l’amministrazione comunale di Villafranca, la tradizionale festa di San Genesio nella selva di Filetto: il ritorno della sagra dell’Anspi San Francesco, le foccaccette dello stand ‘Villafranca Libera’ e il DJ-Set all’Imboscata avrebbero funzionato, compensando la partenza sofferta del mercato ambulante nel pomeriggio di sabato. "I tempi cambiano e la tradizione va assolutamente combinata con stimoli nuovi. La fiera – spiega l’assessore Loris Bernardi – ha registrato un calo che però è esattamente lo specchio del trend del mercato ambulante odierno. Ma alla sera, la festa è esplosa". E il sindaco Filippo Bellesi parla di un migliaio di presenze. Non abbastanza per l’ex onorevole e sindaco di Villafranca, Lucio Barani, che tira le somme in negativo di un week end che ha messo a confronto le due feste più popolari dei rispettivi comuni di Pontremoli e Villafranca: "Medievalis batte San Genesio 100 a 1" commenta lapidario.

"Una fiera millenaria di cui si hanno tracce risalenti al 1400 ma che ormai volge al tramonto - dichiara Barani - con una quarantina di bancarelle di ambulanti stranieri, l’unica sagra rimasta di Don Giovanni e, sullo sfondo, ciò che resta della tradizionale festa dell’Unità, ovvero un ammasso di ferraglie da smaltire al più presto".

L’assessore Bernardi non esclude che si possa lavorare per fare sempre meglio ma per questo è importante la collaborazione: "Ringrazio tutti i partecipanti, gli ambulanti e i volontari che hanno contribuito alla realizzazione dell’evento: ogni futura collaborazione è ben accetta". Ed aggiunge: "Anche gli uffici comunali in primis dovranno fare la loro parte per mettere l’amministrazione comunale nelle condizioni di sempre meglio realizzare le progettualità, anche nel campo fieristico, stando al passo con tutte le novità tematiche". Sentito il sindaco di Pontremoli, Jacopo Ferri, riguardo alla concomitanza dei due eventi dichiara: "Ogni anno io faccio almeno una tappa a Filetto e così ho fatto sabato sera. È già successo in passato che le dsue feste coincidessero. La festa del Santo Genesio ha ovviamente una data precisa e Medievalis è inserita in un contesto di manifestazioni rievocative regionali che ne prevede la calendarizzazione al primo fine settimana successivo al ferragosto. Ferri spiega che in passato è stato fatto un tentativo per spostare le date ma con il rischio di far uscire l’evento pontremolese: "Vero è – aggiunge – che ormai la manifestazione di Medievalis ha preso una forza notevole e, pertanto, non è da escludere che in futuro si possa fare diversamente, anche se non è semplicissimo".

Michela Carlotti