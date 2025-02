Una fiaccolata di FdI nel Giorno del Ricordo

Domani è il Giorno del Ricordo, istituito per commemorare la tragedia delle foibe e l’esodo degli italiani dalle terre istriane e dalmate. Fratelli d’Italia renderà omaggio al 10 febbraio con una fiaccolata che si terrà alle 19 presso il Parco Norma Cossetto sul viale Roma.

"Sono trascorsi ormai 21 anni da quando venivano istituito il 10 febbraio come il Giorno del Ricordo – afferma Marco Guidi, coordinatore provinciale di FdI –. Una legge importante perché cercava di rimediare all’oblio a cui per anni la tragedia delle foibe era stata relegata dalla Storia ma anche una celebrazione per le future generazioni che mai avevano, prima di allora sentito parlare delle foibe. Ancora oggi, tuttavia, si ha la sensazione che le vittime delle foibe e il loro ricordo passi sotto silenzio. Come Fratelli d’Italia ci appelliamo agli insegnanti e ai dirigenti scolastici affinché nel Giorno del Ricordo vengano svolte iniziative e riflessioni per ricordare una pagina terribile della nostra storia che ha visto migliaia di italiani perdere la vita e la propria terra".