Una festa per il nuovo parco di Ortola

Inaugurata la nuova gestione del parco di via don Minzoni a Ortola, affidata dal Comune di Massa alla neonata associazione ‘La Palma’ di Castagnola nelle scorse settimane. Il parco si trova proprio al servizio di entrambe le frazioni e dopo alcuni mesi di chiusura aveva bisogno anche di una bella pulita e sistemata, fatta dai membri dell’associazione nelle settimane estive: nuove panchine con sedute adatte anche ai più piccini, ombrelloni, i primi giochi per bambini. Ora si spera possa essere recuperato anche il campo di calcetto, che è messo davvero male. Mercoledì l’inaugurazione ufficiale alla presenza del parroco di Castagnola don Carlo Alberto Tongiani, che ha dato la benedizione alla nuova gestione. Sono intervenuti in rappresentanza del Comune anche gli assessori Roberto Acerbo, Francesco Mangiaracina, i consiglieri Giovanbattista Ronchieri e per l’opposizione Daniele Tarantino del Pd. Nel parco è stata inaugurata anche la panchina rossa simbolo della violenza contro le donne. Alla fine della cerimonia ai partecipanti è stato offerto un buffet realizzato dall’associazione grazie al prezioso contributo delle attività del quartiere: Panetteria Cagetti, Panificio Angelo, negozio di frutta da Stefano, Pizzeria Grimmy e tanti paesani ai quali è andato il ringraziamento del presidente dell’associazione, Marco Battistini. In serata festa per il il primo anno dell’associazione ‘La Palma con cena nel salone parrocchiale della chiesa madonna del Pianto.