Una festa per celebrare il Tricolore con il campione Ceccarelli

Appuntamento il 7 gennaio in otto città toscane con il Tricolore, nel giorno del 227° anniversario della nostra bandiera, nata nel 1797 a Reggio Emilia. È quanto promuove il Distretto Rotary 2071 (Toscana) per celebrare uno dei massimi simboli della nostra Repubblica insieme alle Istituzioni e alla cittadinanza. Una iniziativa patrocinata dalla Regione e realizzata annualmente a Firenze fino dal 2002. Si sta ora estendendo oltre il capoluogo regionale grazie alla disponibilità e all’interesse di Istituzioni locali e comunità di cittadini. Gli eventi, dal titolo comune ’La nostra Bandiera, un patrimonio di tutti’, si svolgeranno in contemporanea domenica pomeriggio a Firenze, Arezzo, Grosseto, Lucca, Pisa , Pistoia, Siena e Massa Carrara.

Nella nostra provincia l’evento è previsto alle ore 16.30 nella Sala della Resistenza di Palazzo Ducale ed è promosso dai tre Rotary Club della provincia: il Rotary Carrara e Massa, il Rotary Lunigiana e Pontremoli e il Rotary Marina di Massa del Centenario. Durante la manifestazione verrà premiato, per i grandi risultati raggiunti portando in alto l’onore della nostra bandiera, il campione Europeo dei 60 metri e campione Italiano dei 100, Samuele Ceccarelli. Ci saranno testimonianze di storia, sport e cultura, coinvolgimento dei giovani e del mondo della scuola su temi legati all’attualità della Bandiera Tricolore come elemento di coesione nazionale e di inclusione.

"Siamo orgogliosi di poter festeggiare anche quest’anno il compleanno della nostra bandiera in ben otto città toscane – commenta Fernando Damiani, Governatore del 2071° Distretto Rotary –. Celebrare la Bandiera insieme ai cittadini e alle istituzioni, in una visione di reciproca sussidiarietà, significa per il Rotary confermare la propria presenza sul territorio al servizio delle comunità. Non è un caso che all’inizio di ogni riunione rotariana il primo momento è da sempre riservato agli onori alla Bandiere, prima delle quali quella nazionale".