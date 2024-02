Una domenica in Vespa. Torna il tour del Taglierino

Una domenica in sella della propria Vespa o qualsia altra ‘due ruote’ storica. Torna infatti a Carrara il “Taglierino in Vespa”, domenica 18: un tour tra mare, monti e panorami, poi aperitivo e pranzo per iniziare la nuova stagione. Una domenica organizzata dal Vespa Club “Antonino” Carrara dei Marmi che aprirà l’evento con il ritrovo dei partecipanti alle 10 al bar pasticceria Lievita in via Aurelia 32/b a Nazzano. I motori si accenderanno alle 10,30 per il giretto turistico che sarà che farà tappa sotto al Castello Malaspina di Fosdinovo dove, al Bar Il Mulino si potrà degustare un piccolo rinfresco. Nuova tappa alle 13 per il all’agriturismo Calendiluna a Luni. E’ necessaria la prenotazione, per motivi organizzativi, entro domani. Info: 391/7210554 – 328/0244353.