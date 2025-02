Una discarica cresce tra le case del centro città

Degrado in centro città, tra via del Patriota, via Acquedotto e piazza Garibaldi. Le carenze nella raccolta dei rifiuti erano già state segnalate l’estate scorsa ma, a quanto pare, non risolte. "Da circa un mese non passano a ritirare i rifiuti – segnala un cittadino –. Le condizioni dell’interno di un palazzo, dove vivono 44 famiglie, sono indescrivibili. L’operatore dell’Asmiu non ritira l’ indifferenziata perché non conforme. Quindi? Si lascia crescere la discarica, ormai dominio di topi e insetti?"

Una situazione che si protrae da tempo insieme alla richiesta di rimuovere l’immondizia accumulata. E i rifiuti ora non sono più solo all’interno del palazzo, ma la discarica comincia a crescere anche in via del Patriota, all’esterno, dove i sacchetti della spazzatura formano già un bel mucchio. "Si fa presto poi a far crescere le discariche – aggiunge il cittadino – per cui si chiede un tempestivo intervento di pulizia e soprattutto l’adozione di un sistema di raccolta costante e puntuale affinché non si ripetano simili situazioni di degrado e di abbandono".