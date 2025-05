Oggi il presidio. Il ponte Trieste diventa Pertini

Il ponte di via Trieste si chiama Ponte Pertini. La giunta comunale, con voto unanime, ha deliberato l’intitolazione del ponte all’ex presidente della Repubblica, negli anni 1978-1985, Sandro Pertini e l’atto, immediatamente eseguibile, è stato trasmesso alla Prefettura. Com’è noto la richiesta, sottoscritta da oltre 3mila firme, risale al 2023 e nacque in seguito alle polemiche scaturite da alcune frasi di un esponente della maggioranza. Pertini, socialista e partigiano, è stato probabilmente il presidente della Repubblica più amato dagli italiani.

La ratifica arriva proprio alla vigilia del presidio, in programma oggi alle 18 sotto il Comune, che le forze di opposizione e numerose associazioni hanno promosso per richiedere l’intitolazione del ponte a Pertini ma soprattutto per dire no alla proposta di intitolare una ’via, spazio pubblico o parco’ a Giorgio Almirante’. Inoltre si torna a richiedere la revoca della cittadinanza onoraria a Benito Mussolini, conferitagli nel 1924. La manifestazione vede coinvolti Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Massa è un’altra cosa, Rifondazione comunista, Alleanza Verdi e Sinistra, Massa città in Comune, Anpi Massa Carrara, Cgil Massa Carrara, Arci Massa Carrara, Anpi sezione ’Linea Gorica Patrioti Apuani’, Archivi della Resistenza, Arci 31 settembre, Spi Cgil Massa e Montignoso, Assoclazione Benetti, Gaza Fuorifuoco Palestina, Legambiente e Ragazzi Bar Eden.

"Almirante – affermano – convinto fascista e collaborazionista dei nazisti, era dalla parte degli aguzzini che incarceravano, esiliavano, condannavano, massacravano i civili italiani. Il 7 maggio la Commissione toponomastica è convocata per discutere dell’intitolazione di un luogo ad Almirante. Questo è intollerabile. Chiediamo all’amministrazione un chiaro e definitivo pronunciamento".