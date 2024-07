Una comunità su quattro... rotelle: "Serve dedizione per i super ’trick’. Le esibizioni attirano nuovi atleti"

Far nascere a Massa una comunità attorno al mondo dello skate e dar modo ai cultori di questo sport di avere un luogo e un gruppo con cui portare avanti la propria passione. L’associazione Massa Skate Club è nata con questo intento due anni fa in seguito alla costruzione dello skatepark di viale Roma e da allora ha continuato a lavorare contribuendo a portare in città i Campionati Italiani di Skateboard Park tenutisi nel weekend appena trascorso e ai quali hanno partecipato atleti giovani e giovanissimi da ogni parte d’Italia. "A Massa – spiega Annalisa Mignani, responsabile dell’associazione che gestisce la struttura – il bacino di utenza è piuttosto ridotto, ma eventi come quello di domenica e il tipo di impianto che abbiamo richiamano appassionati da zone anche fuori dai contesti di gara". Appassionati che sono perlopiù bambini e ragazzi con un’età che parte dai 6 ed arriva ai 20 anni, anche se non mancano over 50, gli "ex ragazzi" degli anni Ottanta che non hanno mai smesso di praticare il proprio sport e che trovano nello skatepark il luogo adatto per praticarlo: "È una disciplina – prosegue Mignani – che ha un raggio d’azione molto corto: ci sono bambini bravissimi a 10 anni, si vincono le Olimpiadi a 15 e a 20 si viene considerati praticamente già vecchi, cosa che non esiste in nessun altro sport". Ma davanti all’adrenalina e all’agonismo, ovviamente, c’è sempre il divertimento e il creare un gruppo: "Molti adulti che frequentano lo skatepark sono persone che si sono innamorate di questo sport quando erano ragazzi e adesso hanno trasmesso la propria passione ai figli. Se avessero avuto a disposizione una struttura come la nostra nei tempi della loro infanzia adesso avremmo avuto forse più appassionati anche a Massa. Lo skateboard, c’è da dire, è uno sport molto difficile e per il quale serve dedizione. Per chiudere certi ‘trick’ c’è bisogno di tanto allenamento e impegno". E in questo senso il park di Massa è perfetto poiché presenta caratteristiche adeguate a ospitare anche eventi di carattere nazionale, che attraggono appassionati locali e fanno conoscere la struttura fuori regione: "Anche in giorni in cui non ci sono le gare – chiude Mignani – lo skatepark raccoglie tanti appassionati da fuori città. Gare ed eventi come quello del weekend, poi, servono in particolare per quei massesi che non conoscono la struttura e decidono di venire a provare".

Alessandro Salvetti