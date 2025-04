Una comunità scioccata. Il messaggio di Persiani:: "Stimato professionista"

Una comunità massese scioccata da quanto accaduto che non riesce ancora a rialzarsi. La tragedia che ha colpito la famiglia di Paolo Mariottoni (nella foto), imprenditore rimasto vittima di un incidente sul lavoro si riverbera anche sulla comunità. E’ il sindaco Francesco Persiani a farsi portavoce del dolore generale: "Un’altra morte sul lavoro che colpisce Massa. La nostra città è profondamente scossa dalla tragica scomparsa dell’ingegnere Paolo Mariottoni, residente a Massa, rimasto vittima di un drammatico incidente sul lavoro a Lido di Camaiore. Un uomo stimato, un professionista serio e appassionato, socio della ditta impegnata nella ristrutturazione di una struttura alberghiera. Una vita spezzata mentre svolgeva il proprio dovere, con impegno e responsabilità".

La vittima era l’ingegnere titolare della Mariottoni Engineering, la società della Mariottoni Group Massa che si occupa appunto della progettazione strutture in vetro. È autore di numerose progettazioni di pregio, come quella all’Expo 2015 a Milano per la realizzazione del padiglione dell’Azerbaijan. "A nome mio personale – prosegue il primo cittadino – e di tutta l’amministrazione comunale, esprimo il più sincero cordoglio alla famiglia, agli amici e ai colleghi. Ogni morte sul lavoro è una ferita per l’intera comunità. Non possiamo e non dobbiamo abituarci a queste tragedie".

Lo ricorda una vicina di casa di Marina di Massa, Laura Bruselli: "Per me è stato diversi anni un vicino di casa. Lui e suo fratello Enrico sono sempre stati due persone cordiali e sorridenti, una fortuna avere vicini così. Non oso pensare a cosa devono affrontare da ora in avanti Federica e i ragazzi".