Un visore contro la paura. Novità per i piccoli pazienti

Nuotare nel mar dei Caraibi tra decine di pesciolini colorati, ammirare i più bei monumenti del mondo o, perché no, concedersi una partita a tennis. Ma anche giocare con Topolino, assistere in prima persona alle simpatiche gag tra Tom e Jerry. E tutto mentre il medico prende i parametri e l’infermiere cura la ferita, o fa la temuta iniezione. Adesso all’Opa di Massa vincere la paura è più facile perché se, a rassicurare i piccoli pazienti c’è la dolcezza di tutto il personale, a distrarli sono arrivati i visori 3D. Speciali occhiali che consentono un’immersione nella realtà virtuale. Grazie a un cursore che stringono tra le mani, guidati dal personale dell’ospedale, i piccoli pazienti possono scegliere di cambiare scenario o selezionare il cartone preferito, giocare con il personaggio o il supereroe più amato. E tutto questo mentre medici e infermieri si prendono cura di loro. Uno strumento utile che consente ai bambini di distrarsi dal dolore, di vincere l’ansia rendendo così la medicazione più rapida e semplice. E niente paura: quando i piccoli lasciano la dimensione virtuale e tornano alla realtà, ritrovano le cure dei familiari e di tutti i professionisti e professioniste di Monasterio, sempre vicini ai pazienti.

L’introduzione dei visori all’Opa è un progetto di Monasterio: gli ingegneri hanno predisposto i visori, caricato video e immagini e formato tutto il personale all’utilizzo. E chi lavora in degenza, fianco a fianco con i bambini, al progetto dà attuazione ogni giorno. "L’azione di tutti in Monasterio è orientata – spiega Paola Davalle, coordinatrice infermieristica della degenza pediatrica – alla cura e al benessere dei nostri piccoli pazienti e delle loro famiglie. Spesso i bambini trascorrono lunghi periodi in reparto e il nostro impegno è farli sentire a casa: non solo curati, ma accolti e coccolati. Il visore ci aiuta a regalare ai bimbi, ma anche ai loro familiari, momenti di distrazione. ’Immergersi’ nella realtà virtuale è un ulteriore aiuto per ridurre ansia, sensazione di dolore e paura".

Dalla scorsa settimana il visore è in dotazione alla degenza pediatrica. Pensato per i piccini, è a disposizione anche dei grandi: il visore può infatti essere utilizzato sia dai pazienti adulti sia dai familiari dei degenti, grandi e piccini. Sono disponibili applicazioni che aiutano a combattere l’ansia, programmi per il rilassamento. Un modo per affrontare un momento di forte tensione emotiva.