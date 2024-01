Un viaggio nella ’Privatocrazia’

Oggi alle 16 nelle Stanze del Teatro Gugliemi l’associazione Briciole organizza un incontro per il ciclo “Saggi...consigli di lettura” che invita a riflettere su un libro, recentemente edito da Mondadori, il cui titolo è “Privatocrazia“ e di cui è autrice Chiara Cordelli, una filosofa politica italiana che attualmente insegna all’università di Chicago. Cordelli guarda al fenomeno con crescente preoccupazione, perché - è la tesi del saggio - modifica in senso peggiorativo i connotati del welfare state e mina le basi stesse dello stato democratico. A guidarci nell’interpretazione del saggio sarà Antonio Bodini, docente al Dipartimento di scienze chimiche, della vita e della sostenibilità ambientale dell’università di Parma. Non a caso tra i molti temi oggetto delle sue ricerche, ci sono da sempre i beni comuni (come l’acqua), che ritiene debbano ritornare alla gestione pubblica, magari insieme a efficaci processi partecipativi.