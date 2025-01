Un Serricciolo in cerca... d’autore. Terz’ultimo e una rosa malridotta

Al termine del girone d’andata e a pochi giorni dal giro di boa è tempo di fare bilanci in casa Serricciolo. Il terzultimo posto in classifica parla chiaro su una situazione delicata che avrà bisogno di duro lavoro e impegno per essere risollevata. Tutti dovranno contribuire alla causa per tirarsi fuori dai bassifondi e cominciare a dimostrare di avere gli attributi per poter dare una definitiva scossa ad un campionato per il momento alquanto deludente. Le ambizioni estive si sono infrante giornata dopo giornata e con sole due vittorie conquistate il cammino verso una tranquilla salvezza si prospetta piuttosto difficile. Sarà necessario invertire quanto prima la rotta e cominciare a mettere a segno risultati importanti. Dovranno rimboccarsi le maniche tutti, a partire da mister Paolini che avrà un compito non semplice nel cercare di motivare a dovere una squadra che al momento ha il morale a terra. Anche i ds Matteo Taricco e Luca Bardini dovranno provare a trovare valide soluzioni per arricchire una rosa che durante i mesi si è ulteriormente ridotta e non solo a causa degli infortuni.

Alcuni giocatori hanno preferito altre destinazioni, lasciando di fatto i propri compagni a combattere una battaglia complicatissima.

Il reparto avanzato, con solamente 12 gol all’attivo, sta evidenziando parecchi problemi ed è proprio lì che la società dovrà intervenire con urgenza. Anche i giocatori, che indubbiamente stanno risentendo della situazione, dovranno dimostrare quel carattere che finora è rimasto un po’ nascosto. Qualche buon pareggio c’è comunque stato ed è proprio da quello che i gialloblù dovranno ripartire nella speranza di riprendere con un successo che manca da ben cinque turni. In casa contro il Montecarlo, formazione che li supera solo di un punto, si disputerà un vero e proprio scontro salvezza che i galletti non dovranno fallire.

Ilaria Gallione