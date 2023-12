Un racconto di Natale per... bambini un po’ cresciuti

“Quella volta in cui incontrai Babbo Natale, racconto di Natale per bambini un po’ cresciuti...“ è il libro di Michela Zucchi pubblicato da Tara Editoria, inserito nella Collana Favolando. E’ la prima fatica letteraria di Michela Zucchi, nata a Massa nel 1986, diplomata all’istituto alberghiero. Ha frequentato l’Accademia di Belle Arti di Carrara, settore scenografia. Da sempre appassionata di pittura, scrittura, soprattutto teatrale e cinematografica, nel periodo accademico ha scritto una sceneggiatura per un cortometraggio realizzato come esame di corso. Ha conseguito un corso di studio estivo al Centro sperimentale di cinematografia di Milano, poi un breve stage in una casa di produzione di Milano dove si è cimentata nella scrittura di soggetti per spot e video musicali. Pittrice autodidatta, moglie e madre di due figli "è grazie a loro che è nata l’ispirazione per questo racconto, mia prima pubblicazione", commenta. Il libretto è stato illustrato dalla stessa scrittrice.

"Spero sia il primo di una lunga serie – ha esordito durante la presentazione tenuta nella sala della Resistenza a Palazzo Ducale nell’ambito della serata ’Libri sotto l’albero’, organizzata da Tara Editoria per gli autori della neo casa editrice. A Michela Zucchi è stato riservato uno spazio più ampio, essendo la prima pubblicazione e la prima presentazione in pubblico. La fiaba è da Libri in armonia, Giocagiò Massa o contattando Michela Zucchi su Facebook.