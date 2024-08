Un prestito... Giovane per la prima squadra

Rinforzo giovane, di nome e di fatto, per la Carrarese che ha prelevato in prestito annuale dall’Atalanta Samuel Giovane, centrocampista classe 2023. Il ventunenne di Lugo ha già un anno di serie B sulle spalle ad Ascoli dove ha collezionato in totale 33 presenze. Nel 2003 ha preso parte all’entusiasmante spedizione mondiale di Nunziata, con la maglia della Nazionale Under 20, fermatasi solo in finale contro l’Uruguay. Giovane è un mediano "box to box" capace di grandi accelerazioni palla al piede ma anche bravo ad interdire. La sua duttilità gli permette di sapersi disimpegnare all’occorrenza anche in difesa.

"Ringrazio tutti per l’accoglienza – le prime parole del nuovo acquisto - Sono molto felice di essere a Carrara in una piazza storica ed entusiasmante. Il Club mi ha dimostrato grande fiducia e tutte le persone con cui ho parlato finora mi hanno fatto sentire importante e questo per me è motivo d’orgoglio. Non vedo l’ora di iniziare la stagione, darò tutto me stesso per ripagare gli apprezzamenti ricevuti. Sono molto determinato nel voler raggiungere gli obiettivi insieme a tutta la squadra. Non vedo l’ora di conoscere i nuovi compagni e farò tutto quello che mi verrà richiesto per essere utile alla squadra. Spero di riuscire a ritagliarmi uno spazio e riuscire a giocare con continuità per acquisire esperienza. Mi reputo un giocatore duttile e saper ricoprire più ruoli tanto nella linea di difesa quanto a centrocampo può essere un grande vantaggio. La mia fonte di ispirazione è Ederson dell’Atalanta, un giocatore totale di cui ho potuto osservare i trucchi del mestiere".

Samuel Giovane ha iniziato la carriera proprio nelle giovanili del Cesena, avversario di giornata, prima di passare nel 2019 all’Atalanta dove ha fatto un percorso dall’Under 18 fino all’Under 23.

Gianluca Bondielli