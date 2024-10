Un premio alla cultura. Il riconoscimento dell’Anioc alle eccellenze del territorio

Un incontro all’insegna dell’arte e della cultura si è svolto ad Avenza in occasione del tradizionale ritrovo dell’Associazione nazionale insigniti onorificenze cavalleresche (Anioc), delegazione provinciale e dell’Associazione InterArt, organizzato dal commendator Enzo Bogazzi. Il consigliere regionale Giacomo Bugliani ha elogiato chi "nel volontariato dedica tanto tempo alla promozione della cultura", sottolineando che "le istituzioni devono avere sempre maggior forza e capacità di investire sulla cultura per il progresso sociale ed economico della comunità. Investire nella cultura oggi serve perché risponde a grandi esigenze del nostro tempo e a frenare mali tipici della nostra epoca". Ha preso parola anche Gea Dazzi, assessore alla Cultura e all’istruzione, ringraziando Enzo Bogazzi "che coinvolge sempre le istituzioni, in un ambiente dove si muovono tante espressioni artistiche, con sport paralimpico inclusivo, eccellenze che dialogano con i giusti valori e contenuti. Anioc porta avanti tutto questo, creando comunità. Mi impegnerò affinché ci sia la possibilità di portare avanti chi ancora ha voglia di dare e i giovani emergenti, a sostegno del circuito artistico e culturale che questa associazione ben rappresenta". Durante l’incontro hanno preso parola Angela Maria Fruzzetti, referente provinciale per le insignite femminili Anioc, e il vice presidente del consiglio comunale di Massa, Daniele Tarantino, il quale ha evidenziato il valore della cultura, riconoscendo a Enzo Bogazzi il merito di riuscire a mettere insieme tante espressioni del territorio. Pietro Lazzini è un giovane impegnato nella cultura giapponese, quel mondo che lo ha sempre affascinato fin da bambino. Erano presenti, tra gli altri, il pittore Luciano Bencreati, il violinista Nicolae Tudor, Giuliana Della Bona e Massimo Lazzini, il campione paralimpico Stefano Gori, Alina Myrna. Premiate eccellenze de territorio, l’Hotel Carrara e lo chef Paolo del ristorante Sergio di Avenza.