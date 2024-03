Un po’ di Massa a Pechino Express con la ’gigante’ Francesca Piccinini

C’è anche un po’ di Massa nell’edizione di Pechino Express 2024, la sfida tra coppie che va in onda in esclusiva su Sky Uno, e in streaming su Now, che comincia stasera alle 21,15. Un reality che quest’anno prevede 5mila km da percorrere sulla ’Rotta del Dragone’, dal Vietnam del Nord al Laos fino allo Sri Lanka, tra risaie, città mozzafiato piene di cultura e spiritualità e panorami ballissimi. Le coppie hanno una dotazione minima nel loro zaino più 1 euro al giorno, a persona, e devono mangiare, dormire e raggiungere determinate mete sfidando gli altri concorrenti. Tra i partecipanti c’è anche Francesca Piccinini, 45 anni, l’ex campionessa di volley massese, che fa coppia con un altro campione, l’ex sciatore Kristian Ghedina. E’ la coppia dei ’Giganti’. Francesca, lo ricordiamo, è stata una delle più forti giocatrici di pallavolo di tutti i tempi: ha vinto numerosi titoli tra cui un Mondiale e un Europeo con la Nazionale (oltre 500 gare), sette Champions League e 5 scudetti.

Pechino Express parte stasera, come detto, ma Il programma è registrato. Ovviamente vige il più assoluto riserbo su quanto è accaduto. Piccinini ha confessato nei vari ’lanci’ del programma (è stata anche da Fazio a ’Che tempo che fa’) di essersi "troppo divertita". "Volevo restare lì tutta la vita – ha detto –. Nel tour asiatico ho ritrovato un po’ di quell’adrenalina, di quella tachicardia, di quella competizione che ho vissuto nei miei tanti anni di attività sportiva". Francesca ha anche ammesso di aver vinto una sua ‘ossessione’: "La pulizia e l’ordine in casa – dice –. Mi rilasso con l’aspirapolvere. Non indosso scarpe, solo pattine. Ce ne sono di sexy". Piccinini e Ghedina sono tra i favoriti. "La competizione del gioco non mi ha mai spaventata – racconta Francesca – perché l’ho sempre vissuta tutti i giorni. Favoriti? Chi fa il nostro mestiere si pone come obiettivo il traguardo, animato dal desiderio di arrivare per primo. Ma a Pechino Express non servono solo la forza fisica e l’atletismo".

Le altre coppie sono in gara sono Fabio ed Eleonora Caressa a formare “I Caressa”, poi Damiano e Massimiliano Carrara (“I Pasticcieri”), Artem e Antonio Orefice (“I Fratm”), Paolo Cevoli ed Elisabetta Garuffi (“I Romagnoli”), Nancy Brilli e Pierluigi Iorio (“I Brillanti”), Maddalena Corvaglia e Barbara Petrillo (“Le Amiche”) ed Estefania Bernal e Antonella Fiordelisi (“Italia Argentina”). "Mi sono trovata bene con tutti – rivela Francesca – è un cast fantastico. Dovendo scegliere una coppia... mah, forse le ‘Amiche’ (Maddalena Corvaglia e Barbara Petrillo, ndr), però non voglio togliere niente agli altri".

A guidare i protagonisti dell’avventura di quest’anno c’è ancora Costantino Della Gherardesca, con una novità: al suo fianco come inviato speciale c’è Gianluca Coliucci, il ’Fru’ dei The Jackal, uno dei concorrenti più amati delle ultime stagioni di Pechino Express.

