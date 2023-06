"Un pericolo quel ponteggio dimenticato"

di Patrik Pucciarelli

"Quel ponteggio dimenticato crea un disagio alla mia attività. E’ pericoloso". L’ambulante di piazza Gramsci, Rosario Rossi (nella foto), è stremato: "segnalo la cosa da anni, ma vengo sempre rimbalzato dagli uffici comunali. E’ un ricettacolo di spazzatura e non c’è spazio per il mio banco , inoltre è pericolante." Il ponteggio si trova di fianco alla scalinata di piazza Gramsci, è stato montato nel 2020 per riparare il parapetto in marmo danneggiato da un’auto uscita di strada. Da quel giorno non è mai stato rimosso. "Finito i lavori di ripristino è rimasta l’impalcatura pericolante. A me hanno detto di stare un metro più avanti, ma blocco il passaggio ai miei colleghi. La mattina quando arrivo devo montare il banco per ultimo, altrimenti gli altri ambulanti non possono transitare con la merce". Il passaggio tra il giardino antistante e la bancarella si è ridotto notevolmente, tanto che i clienti dell’ambulante non riescono a sostare visto che creerebbero un disagio a chi deve passare. "Sono stufo di questa situazione – continua –, quel ponteggio non serve più, è pericoloso e deve essere rimosso. Tre anni fa mi sono recato in comune, ho fatto presente la cosa ma non ho ricevuto risposta. Io pago un suolo pubblico di 50 metri quadrati, mi hanno privato di questo metro così ho chiesto agli uffici preposti di farmi ricalcolare le misure. Mai ricevuto risposta. Ho anche un metro in meno in larghezza perché c’è l’entrata per la residenza universitaria. Io vorrei essere attaccato al muro per poter lavorare in tranquillità. Anche in caso di emergenza ci sarebbero grossi problemi sul passaggio.

Questa situazione va avanti da anni, abbiamo avuto i due anni del covid che non siamo venuti, ma mi trovo sempre a combattere con questo problema". Il ponteggio ormai è diventato anche teatro di raccolta per diversi sacchetti di spazzatura e altri oggetti destinati alla discarica, abbandonati lì e mai rimossi. "Il sotto ponteggio è una vera e propria zona di raccolta rifiuti -prosegue Rossi-, oltretutto ci sono i bidoni della spazzatura maleodoranti posti proprio a fianco del mio banco. Mi ritrovo a pulire per evitare che i clienti possano sentire l’odore e vedere tutta questa sporcizia. Se devono provare un vestito non so dove farli andare perché sarebbero costretti a passare sotto l’impalcatura che è pericolosa". La struttura è arrugginita non è assicurata al muro della scalinata e le travi di legno sono marce.