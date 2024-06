Un parco “romantico”. Il Castel dell’Aquila ‘risorge’ con il turismo tra amore e benessere

Un anno fa l’atto finale di una lunga asta giudiziaria, dopo un fallimento e quattro vendite all’incanto andate a vuoto: due “contendenti” e trenta rilanci per arrivare all’assegnazione del Castello dell’Aquila che sovrasta il borgo di Gragnola dominando la valle del Lucido, protetto dalle vette maestose delle Apuane. Oltre duemila metri quadrati divisi in cinquanta vani, spalti, cortili, oltre a 40 ettari di bosco, sono diventati proprietà della società ‘Idee in fiera srl’ di cui è socio un imprenditore di Carrara. Un anno di interventi per restituirgli un nuovo futuro che si chiama “Elisir d’amore” ed ha nel grande bosco che circonda il castello il suo palcoscenico privilegiato.

"Sarà il primo parco tematico al mondo dedicato all’amore e al romanticismo" dice il nuovo proprietario che annuncia l’inaugurazione per il 20 luglio. Da quel giorno e fino al 18 agosto andrà in scena la prima fase di un progetto già pronto a svilupparsi ancora. "E’ un progetto frutto del mio percorso personale, maturato attraverso esperienze, incontri e consapevolezze acquisite" spiega, chiedendo di non mettere un nome alla proprietà ma di far parlare il suo sogno. "Credo che oggi ci sia davvero bisogno di messaggi positivi ed è questo il senso del progetto" dice. Elisir d’amore il titolo, che già compare in ogni angolo del castello e del suo parco, ma dentro all’amore ci stanno la natura, il benessere, l’incontro con altri popoli, la cultura e la gastronomia.

Il castello, un anno dopo l’acquisto, ha già cominciato ad aprire alle visite guidate e ad offrire accoglienza ai turisti, pranzi e cene con i prodotti del territorio, esperienza nella spa con la sauna e gli idromassaggi nel bosco. E dal 20 luglio il primo parco tematico dedicato all’amore aprirà sulla collina che domina il piccolo borgo di Gragnola e la valle, protetto dalle vette delle Apuane. Un parco che, con un biglietto d’ingresso, secondo il progetto offrirà sei diverse macro esperienze e decine di attività gratuite, "nel cuore dell’amore, del romanticismo della natura e del benessere": cuori e panchine giganti, ali di farfalla, fatine, il lucchetto dell’amore perpetuo, il giardino degli angeli, il percorso arboreo sensoriale... Sei temi: amore e romanticismo; natura e sentieri, salute e benessere, Giappone tradizionale, Castel dell’Aquila, gastronomia tipica ed etnica. Poi trekking e passeggiate nei sentieri del parco che ci vorrà una mappa per non perdersi e almeno due ore per percorrerli tutti, camminate consapevoli con studio sulla respirazione e l’energia, erbe medicinali, oli essenziali, esercizi rigenerizzanti dei 5 tibetani, meditazione taoista, cerimonia del te giapponese, ikebana, shodo, corsi e workshop di cucina giapponese e marocchina.

"Un progetto che vuole essere anche un messaqgio positivo, di speranza – spiega il proprietario –. L’incasso del biglietto servirà soprattutto a coprire le spese per il mantenimento del parco. Mi aveva colpito molto il luogo quando abbiamo deciso di comprarlo: un luogo magico circondato da montagne uniche con un’apertura incredibile su tutta la vallata". Durante i lavori è stata trovato un cerbiatto con i suoi cuccioli ed ora sta germogliando il progetto di realizzare anche un rifugio per animali abbandonati e feriti. "Stiamo lavorando al progetto da un anno – racconta il proprietario –. Sappiamo che non è così facile portare gente in Lunigiana ma speriamo che il nostro messaggio possa essere colto, di riuscire a lanciare un seme che possa continuare a crescere. Mi piacerebbe riuscire a dare contributo al turismo di questo territorio ancora per tanti aspetti incontaminato, dove davvero si può vivere a un ritmo lento, un territorio che merita, ha tante cose da offrire e non è abbastanza valorizzato".

Il parco “Elisir d’Amore” è quasi pronto: gli ultimi ritocchi in vista dell’inaugurazione del 20 luglio, mentre aumentano le installazioni, si “colorano” i sentieri tematici e si animano di cuori, angeli, Qr code per ascoltare poesie a tema. "Un Parco adatto a tutte le età un luogo immersivo e rigenerante dove ogni visitatore può trovare qualcosa di speciale – spiega –. Che tu sia un inguaribile romantico, un sentimentale, un idealista, un amante della natura, un appassionato di benessere o un curioso delle culture orientali". Il possente castello è solo una “piccola” parte del progetto e in questo mese dedicherà un angolo al Giappone tradizionale dove offrirà la possibilità di vivere la cerimonia del the, imparare l’arte dell’ikebana e della danza tradizionale. Nella sua cucina la cucina lunigianese si fonderà con quella marocchina. Intanto i primi ospiti della nuova tenuta Castel dell’Aquila sono già arrivati.