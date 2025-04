Un parco per la rinascita del Masero. Verde e giochi eliminano il degrado

Dove c’era una zona abbandonata e piena di detriti, ora c’è un parco attrezzato, aperto a tutti. La comunità del Masero di Terrrarossa, ieri mattina, si è unita all’amministrazione di Licciana per il taglio del nastro del nuovo spazio pubblico dedicato a Mariele Ventre, musicista e direttrice di coro italiana che nel 1963 ha fondato il Piccolo Coro dell’Antoniano di Bologna e lo ha diretto per oltre trent’anni. Un’emozionata Maria Antonietta Ventre, presidentessa della Fondazione dedicata alla sorella, è arrivata da Bologna per presenziare alla cerimonia. I lavori di riqualificazione dell’area del Masero, grazie a fondi comunali e al bando del Pnrr, sono costati oltre 1 milione e 400mila euro. Potenziate le opere di urbanizzazione il di verde urbano il parcheggio è ora una piazza attrezzata con panchine e giochi.

Dopo la benedizione di don Tommaso Forni, i saluti delle autorità e tutti i ringraziamenti. Il sindaco Renzo Martelloni ha ringraziato quanti hanno contribuito alla realizzazione di questo spazio. "Abbiamo speso molto per la bonifica, poi partecipato a un bando – . Sono orgoglioso di vedere mamme e bambini: la piazza è loro e di tutte le famiglie che vorranno frequentarla". "Una bella festa – ha detto Maria Grazia Tortoriello, vice presidente della provincia –, l’amministrazione ha restituito alla comunità una piazza e poi ha avuto l’ottima intuizione di dedicarla a Mariele Ventre, educatrice che ha capito fin da subito quanto l’abbinamento musica e bambini fosse educativo, facendone un progetto di vita". Il presidente dell’Unione dei Comuni Gianluigi Giannetti si è complimentato per la riqualificazione urbanistica "che darà la possibilità ai bimbi di vivere uno spazio che era un cantiere in abbandono". La dirigente scolastica Enrica Ravioli ha portato i suoi saluti e introdotto i bambini della scuola materna, che hanno cantato in coro. di tanti genitori presenti. Molto emozionata la sorella di Mariele Ventre, che con Martelloni ha scoperto la targa. "Per me è un bellissimo regalo – ha detto –- Mariele amava i bambini, ha scelto di abbandonare la sua carriera di concertista per il Piccolo coro. Non si è mai pentita, quella era la sua strada. Pensava che la musica fosse uno strumento educativo per i bambini, con il canto corale. Mi auguro che la nostra Fondazione continui ad avere rapporti con questa meravigliosa terra che ci ha accolto e vorrei condividere l’augurio che Mariele faceva a tutti: che la musica sia per voi sempre gioia".

Monica Leoncini