Un nuovo centro medico. Il gruppo Eurofins Lamm ha aperto un laboratorio

Eurofins Lamm, leader nel settore medico e delle analisi da oltre trent’anni nella provincia di Lucca e Pistoia, ha aperto un nuovo centro medico e diagnostico a Massa. La nuova sede, inaugurata venerdì nel palazzo Ruggine in via Massa Avenza 38/C, si trova in una zona strategica della costa apuana con l’obiettivo di coprire con i suoi servizi altamente specializzati tutto il territorio della Toscana Nord Ovest.

"Il punto di forza – spiega Moreno Ferroni, amministratore delegato e fondatore del laboratorio di analisi Lamm - è sicuramente il laboratorio di analisi cliniche e microbiologiche che comprende sezioni specialistiche per l’esecuzione di indagini diagnostiche in chimica clinica, ematologia, microbiologia, citologia e tossicologia per la medicina sui luoghi di lavoro".

Il centro mette a disposizione studi medici specialistici e diagnostica per immagini, oltre al servizio già noto di Medicina del Lavoro, fondamentale nella realtà industriale del territorio apuano. Il direttore commerciale, Isabella Lucchesi continua: "L’acquisizione di Eurofins, leader europeo nella diagnostica molecolare e centro riconosciuto a livello internazionale per il grande patrimonio di tecnologie e risorse umane, ci rende gli unici ad eseguire test più rapidi e sensibili per impostare tempestivamente la terapia corretta, evitando l’uso improprio di farmaci, ridurre le tempistiche e i costi. Siamo altresì orgogliosi di presentare il nostro referente scientifico Eurofins Lamm, il dottor Romano Mattei, autore di importanti pubblicazioni scientifiche internazionali".

Eurofins Lamm è convenzionato con le principali assicurazioni sanitarie, è presenti sulla piattaforma di Cup Solidale e su MioDottore.it per un accesso semplice e immediato alle prestazioni mediche e, oltre a Massa Carrara, è anche presente nelle province di Lucca, Pisa, Pistoia e Prato. All’inaugurazione erano presenti molti medici, professionisti e aziende della provincia, interessati a conoscere questa novità in campo medico.