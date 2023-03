Un incontro sui problemi dei disabili

Il coordinamento comunale di Fratelli d’Italia e il gruppo consigliare invita i cittadini alla partecipazione all’incontro che si terrà sabato sui problemi di disabilità a Marina. L’appuntamento è dalle 15 alle 18 in piazza Ingolstadt e si tratterà il tema della disabilità e nello specifico il piano delle barriere architettoniche del Comune. Sarà fatta una disanima sulla situazione a ormai 8 mesi dall’approvazione della mozione votata all’unanimità in consiglio comunale. "Dopo i non rispettati proclami della campagna elettorale e delle linee programmatiche della sinistra – scrivono il capogruppo Massimiliano Manuel (nella foto) e il cordinatore Lorenzo Baruzzo – vogliamo ascoltare i cittadini e spronare l’attuale amministrazione che ad oggi è colpevolmente e ingiustificatamente ferma su temi tanto importanti e sentiti che coinvolgono non solo i diversamente abili ma tutti. FdI sente fortemente la neccessità di ascoltare le associazioni varie e tutti i cittadini e per dare più forza alle segnalazioni che perverranno. Saranno presenti il deputato Alessandro Amorese, il consigliere regionale Vittorio Fantozzi, il coordinatore provinciale e candidato a sindaco di Massa Marco Guidi, il vice presidente nazionale del dipartimento disabilità ed equità sociale Alessandro D’Anteo, il coordinatore comunale Lorenzo Baruzzo, il consigliere comunale Massimiliano Manuel e i rappresentanti di Gioventù Nazionale Massa Carrara. Per noi di FdI gli impegni vanno rispettati, vogliamo azioni concrete e la voce di chi ha meno visibilità va ascoltata e tutelata".