Un incontro pubblico per ricordare l’impegno di Valesi per la politica

"Grazie Cesare" è il titolo dell’incontro pubblico in programma oggi, alle 17,30 nella Sala della Resistenza di Palazzo Ducale a Massa. Ad organizzarlo sono Sinistra Italiana e Alleanza Verdi e Sinistra per ricordare il compagno Cesare Valesi, scomparso il 2 maggio scorso. "Con questo evento SI/AVS non vuole fare una sorta di cerimonia funebre, ma una iniziativa politica per ricordare un prezioso compagno – si legge nella nota –-. Militante e dirigente locale del PCI, protagonista della nascita di Rifondazione Comunista e poi del Partito dei Comunisti Italiani, di cui è stato a lungo segretario provinciale, ed infine la sua militanza attuale in SI. Anche solo da questo sommario elenco si comprende come la vita di Cesare sia parte integrante della storia della sinistra a Massa. Insieme a questo ricorderemo un uomo dai valori umani grandissimi e profondamente legato alla sua città". Alla sua scomparsa era stato ricordato profonda onestà intellettuale.

Apre e coordina l’ incontro Donatella Berti, seguiranno poi gli interventi di Matteo Bartolini, Daniele Terzoni e Nicola Del Vecchio. Ci sarà quindi spazio per quanti volessero intervenire, prima delle conclusioni che sono affidate a Loreno Vivoli. Un momento per ringraziare Cesare Valesi (nella foto) del suo costante impegno in difesa dei più deboli; per il suo lucido ed intransigente antifascismo "ma soprattutto per dirgli grazie per averci reso tutti noi migliori", sottolineano gli organizzatori.

A. M. Fru.