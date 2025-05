Un presidio di fiducia. Il patronato Cia piace

A sei mesi dall’apertura del distaccamento del patronato Cia Toscana Nord, è tempo di un primo bilancio. E i numeri, così come le testimonianze raccolte sul territorio, parlano chiaro: la scelta di attivare un presidio stabile ad Albiano si è rivelata vincente.

Nato con l’obiettivo di offrire un punto di riferimento più vicino e accessibile ai cittadini della zona, il distaccamento ha registrato da subito un’ottima affluenza. In sei mesi sono già state evase oltre 300 pratiche, a testimonianza di un servizio concreto e ben radicato.

"Abbiamo deciso di aprire ad Albiano rispondendo alle numerose richieste dei cittadini – spiega Luca Simoncini, presidente di Cia Toscana Nord – Siamo molto soddisfatti dell’accoglienza ricevuta dalla comunità di Albiano con cui siamo riusciti, in pochi mesi, a instaurare un rapporto di fiducia". Prima, la sede più vicina era quella di Aulla, e non tutti riuscivano a raggiungerla facilmente. Il nuovo distaccamento Cia di Albiano offre assistenza su pensioni, invalidità civile, disoccupazione, maternità, assegni familiari e altri strumenti di welfare. Un servizio apprezzato, che si svolge ogni lunedì mattina dalle 9 alle 12, all’interno dei locali della sede Cri Croce Rossa di Albiano, messi a disposizione grazie alla collaborazione tra Comune di Aulla e Croce Rossa Italiana.

"Voglio ringraziare sinceramente la Cri di Albiano e il Comune di Aulla – aggiunge Simoncini – per averci supportato sin dall’inizio e per aver reso possibile l’attivazione dello sportello in tempi rapidi".

Il sindaco di Aulla, Roberto Valettini, ha espresso apprezzamento per l’iniziativa: "Servizi di prossimità come questo rendono più forte il legame tra istituzioni e cittadini e rappresentano una risposta concreta a bisogni reali. Oggi possiamo dire di aver colmato una distanza, portando i servizi del patronato direttamente su questa parte del territorio".

Soddisfazione per il servizio arriva anche dal vicesindaco di Aulla Roberto Cipriani, che sottolinea: "È un presidio importante per gli albianesi che ora possono contare su un punto di riferimento stabile, efficiente e facilmente raggiungibile. Ci auguriamo di poter rafforzare ancora di più la presenza di questi presidi sul territorio, ampliando l’offerta e l’ascolto delle esigenze della comunità. Ringrazio Cia Toscana Nord per l’impegno e la serietà dimostrati e confermati dall’ottima partenza e ringrazio la Cri di Albiano per la disponibilità alla condivisione dei locali".