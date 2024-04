Un incontro con i cittadini sui disagi del quartiere

Un focus sulle problematiche di Avenza. Per promuovere la partecipazione e il coinvolgimento dei cittadini nella vita pubblica, la Lega organizza un pomeriggio di incontro con la cittadinanza avenzina per discutere delle segnalazioni più urgenti che i residenti hanno fatto negli ultimi mesi. La Lega Carrara si incontra con i cittadini oggi alle 17 alla ex circoscrizione di Avenza in via Sforza. Tra i temi che saranno toccati durante l’incontro alla ex circoscrizione, ci sarà spazio anche per la questione sicurezza; un tema che anche recentemente nell’ultimo consiglio comunale era stato portato da alcuni cittadini all’attenzione della giunta. Nell’incontro con la cittadinanza saranno inoltre ascoltate e portate avanti proposte per Avenza.