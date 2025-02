Un incontro col ricercatore. Andrea Pellai

Un appuntamento d’eccezione, quello in programma domani dalle 20.45 ad Aulla. La suggestiva Sala delle Muse ospiterà l’evento organizzato dall’Università delle Tre Età ‘Mimma Mazzali’ con il patrocinio del Comune di Aulla, dedicato alla presentazione del libro ‘Allenare alla Vita’ di Andrea Pellai. Ad introdurre la serata, il sindaco di Aulla Roberto Valettini insieme alla delegata comunale alla cultura, Maria Grazia Tortoriello. A presentare l’autore sarà la professoressa Annamaria Babbini.

Andrea Pellai, è medico e docente alla facoltà di Medicina dell’Università di Milano, psicoterapeuta dell’età evolutiva, ricercatore al Dipartimento di scienze biomediche sempre nella stessa Università, autore e scrittore insieme alla moglie, dottoressa Barbara Tamborini, di numerosi libri e saggi dedicati alla tematica del rapporto tra genitori e figli.

L’indagine proposta da Pellai, nella sua recente fatica, parte dalle nuove insidie dell’era digitale che minacciano le già complesse dinamiche relazionali con difficoltà crescenti che i genitori devono affrontare nell’accompagnare i figli nel loro percorso di crescita. "L’adulto dev’essere un allenatore per i propri figli – mette in guardia l’autore –. Non si può diventare grandi senza uscire dalla confort-zone". Nel saggio, Pellai propone 10 principi per diventare genitori autorevoli, descritti in altrettanti capitoli attraverso i quali il lettore è accompagnato in un processo di riappropriazione dei ruoli relazionali.

Impegnato in molti progetti educativi, presente in svariate Commissioni dedicate alle difficoltà della famiglia, Pellai ha inoltre collaborato con diverse redazioni giornalistiche e radiotelevisive, come Radio 24, il Corriere della Sera.