Un gelato con Salvini Il leader della Lega: "Persiani è l’uomo giusto Vittoria al primo turno"

di Alfredo Marchetti

Suona la carica Matteo Salvini: "Francesco Persiani ha dimostrato di aver lavorato bene: lui è il profilo giusto per la guida della città". Il leader del Carroccio, di passaggio a Massa, è voluto tornare a salutare l’ex primo cittadino. Un incontro di circa un’ora a Marina di Massa, in piazza Pellerano, per sostenere il sindaco uscente, fare qualche selfie con i militanti... e degustare una granita alla fragola della gelateria ’Fior d’Elisa’. Con Salvini, l’onorevole Andrea Barabotti, l’europarlamentare Susanna Ceccardi e il commissario provinciale della Lega Nicola Pieruccini. "Caro Francesco, non ti vedo vestito da ’fighetto’: dovresti andare a farti consigliare dalla Schlein. A parte gli scherzi, molte cose sono state fatte – ha detto Salvini –, ma ce ne sono ancora tante da fare. La settimana scorsa, nel Cdm del primo maggio c’è stato aumento di stipendio fino a 100 euro per chi guadagna sotto i 25mila lordi annui. Pd e Cgil hanno annunciato uno sciopero contro un decreto che sta vicino agli operai. Credo sia paradossale, unico caso al mondo. Sappiatelo voi che votate a sinistra: noi stiamo con vive del suo lavoro". Bolkestein: "Dopo anni di chiacchiere la mappatura la farà il sottoscritto perché tuteleremo i lavoratori. Nei giorni scorsi tre treni sono deragliati a Firenze è l’Italia si è fermata: lunedì prossimo sarò in stazione a Firenze per rendere giustizia ai pendolari. Mi hanno chiesto chi è il nostro avversario: l’astensione. Colgo l’occasione per informarvi che faremo una raccolta firme contro l’utero in affitto per la festa della Mamma. Siamo nel 2023: si parla di emancipazione femminile, c’è chi rivendica i diritti della donna, giustamente. C’è chi si fa bello con queste parole e poi è favorevole all’utero in affitto. Chi sceglie la Lega sa che questo è un crimine".

"Manca una settimana – è intervenuto Persiani –, ultima da passare con i concittadini per dire loro cosa abbiamo fatto e cosa faremo. Dobbiamo fare un ultimo sforzo che si sono impegnati per amministrazione di buona politica. Dobbiamo convincere gli indecisi. Avremmo potuto continuare a lavorare per la città, ci hanno dato il tempo per fare campagna elettorale. Abbiamo mantenuto le promesse fatte e siamo sicuri che continueremo a farlo".