Un film nell’ex cotonificio La versione di Simone Ciulli dei sette peccati capitali

E’ stato girato nel paese montano di Forno un episodio del film "Seven": il regista fiorentino Simone Ciulli, affascinato dagli scenari e dai ruderi della vecchia ex filanda, ha pensato di crearvi scene interpretate dall’attrice e costumista apuana, Sara Chiara Strenta, che ricopre il ruolo di due personaggi chiave del film. Seven è un film scritto e diretto da Simone Ciulli, aiuto regia Ilaria Rizzo, con i seguenti attori: Khaled Balti, Camilla de Bernart, Claudia Frosecchi, Sara Chiara Strenta (Mary Anne in arte), Giuseppe Trotta, Margherita Meli, Ilaria Rizzo, Asia Rizzo, Sandra Piomboni, Veronica Ribuffo, Luca Virone e Lucrezia Macchiavelli. Colonna sonora: ’Life and Death of Sybil Lane’ dei The Bleendig Zero pubblicata da Revalve Records. Sono sette storie per raccontare i sette vizi capitali.

"È questa l’idea che mi ero prefissato – spiega il regista Ciulli – forse per curiosità e per provare a uscire totalmente dal contesto sociale che spiegava il mio ultimo lavoro ’Terrefied’. ’Seven’ parla dei rapporti che ogni persona ha con i propri peccati (invidia, gola, superbia, lussuria, avarizia, accidia e rabbia) e le sue conseguenze. Anche in questa nuova opera ho avuto il piacere di avere un grande cast e soprattutto una grande collaborazione con il gruppo italiano gotich symphonic metal project The Bleendig Zero che ci ha permesso di utilizzare la loro splendida canzone".

Non è la prima volta che il regista sceglie questo territorio per i suoi scenari conquistato, oltre che dalla montagna massese, dalle scogliere e dalle bellezze di Marina di Massa dove ha realizzato scatti e scene importanti. "Sono fondatore del progetto fotografico contro la violenza sulle donne dal titolo ’Io non sono sola’ che ha portato alla collaborazione con la band metal norvegese ’Across Frostland’ e alla creazione del video musicale ’Terrefied’ selezionandosi e vincendo numerosi premi e concorsi in tutto il mondo".

Simone Ciulli è un operatore socio sanitario con l’hobby della fotografia, della regia e della recitazione ed ha presentato mostre fotografiche a Roma, Livorno e Firenze, ottenendo ampio consenso di pubblico. Ovviamente è rimasto incantato dalle bellezze apuane, dalla montagna al mare, dove ha spaziato con le sue opere in collaborazione dell’artista apuana Mary Anne.