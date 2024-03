Un festival del piatto tipico locale. La Cna lancia la kermesse in piazza

Un festival della cucina tradizionale in piazza. Questa la proposta di Cna sull’onda del grande successo e della curiosità suscitata dall’arrivo di Alessandro Borghese. Il celebre conduttore ha saputo muovere i social e creare un clima positivo e di confronto sulla riscoperta dei piatti locali. E proprio sulla valorizzazione della cucina tipica si inserisce l’idea di Cna. "La vetrina del programma girato in questi giorni a Carrara è una straordinaria opportunità – spiega Andrea Borghini, presidente Cna Ristorazione - per mettere in luce i piatti di un ricettario tradizionale che, dal mare alla terra, esalta i singoli ingredienti, e il dietro le quinte di tanti bravissimi chef ed operatori che portano avanti, innovando, una tradizione culinaria tra le più ricche d’Italia. Carrara e la nostra provincia hanno una grande opportunità: entrare nelle case di milioni di italiani con i piatti della cucina insieme a chi li prepara. I ristoratori in gara sono ambasciatori della categoria; dobbiamo sfruttare l’effetto traino della trasmissione. La competizione ha creato un bel clima – prosegue Borghini - che porterà alla riscoperta della cucina locale anche di tanti nostri concittadini. Questa energia non deve andare dispersa, con benefici a tutti i ristoratori. E’ tempo di immaginare un festival della cucina tradizionale che renda protagonisti i ristoratori con un sfida in piazza, mentre il pubblico potrà consumare sul posto i piatti del repertorio culinario".