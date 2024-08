Un Ferragosto in sicurezza. Il territorio “vigilato speciale”

Tante le pattuglie delle forze di Polizia che hanno “vegliato” su un Ferragosto caratterizzato da un notevole afflusso di turisti, in città, lungo le coste del litorale e nelle località dell’entroterra apuano. Il questore di Massa Carrara, Santi Allegra, ha infatti disposto un servizio capillare di controllo del territorio coinvolgendo tutte le forze di polizia, per garantire la sicurezza. La Polizia di Stato, in perfetta sinergia operativa con Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Locale, hanno attuato un’intensa vigilanza di tutta l’area urbana e, in special modo, della zona costiera per reprimere ma, soprattutto, prevenire tutte quelle situazioni suscettibili di determinare turbative per l’ordine e la sicurezza pubblica e in grado di creare pericoli per la cittadinanza.

Due giornate di servizio straordinari mirati soprattutto alla prevenzione durante le quali gli operatori hanno proceduto all’identificazione di 176 persone e al controllo di 45 autovetture che hanno portato alla contestazione di due illeciti amministrativi per uso personale di sostanza stupefacente, due sanzioni per infrazioni al Codice della Strada, di cui una per guida in stato di ebbrezza alcolica. Il dispiego di numerose pattuglie su tutto il territorio provinciale ha permesso di intensificare l’attività di controllo del territorio e soccorso pubblico, assicurando tempestività e celerità di intervento, garantendo a tutti la possibilità di godere delle festività in sicurezza.