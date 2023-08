Un Ferragosto di... fuoco Tra sagre e rievocazioni

Non c’è che da scegliere tra le moltissime proposte per passare il lungo weekend di Ferragosto in Lunigiana: escursioni, conferenze, concerti, arte, animazione per bambini, sport, senza dimenticare l’immancabile sosta in trattoria. Un cartellone fitto di eventi che cuciono insieme storia, tradizioni, folklore, e cultura del territorio.

I premi. E’ iniziato ieri a Mulazzo il Bancarel’Vino: sette giudici tra sommelier, enologi e giornalisti presieduti da Marco Bellentani, assegneranno domenica alle 19 il premio alle diverse categorie in gara tra vini Doc e Igt. Tutti i giorni nel borgo degustazioni e mercato tipico.

Rassegne. Tornano in scena i “Mestieri nel borgo” a Ponticello di Filattiera da oggi a Ferragosto. Il paese si anima dalle 18 alle 24 facendo rivivere l’antica civiltà contadina con la mostra di attrezzi e manufatti tipici. Tra memoria e cultura gastronomica spazio anche alle conferenze tutte le sere: oggi alle 21.30 Lido Barani presenta il libro “La Valle della Luna”, domenica alla stessa ora “Lo spirito della goliardia” di Pierangelo Coltelli e Andrea Baldini. Non mancano stand gastronomici ed esposizione di prodotti artigianali.

Aperta ieri invece la seconda edizione di “Filetto Rinascimentale” che accompagnerà i visitatori fino a Ferragosto. I banchi storici rallegrano le strade del borgo, cucina tradizionale e spettacoli ca italiana a faranno compagnia ai palati dei commensali. Tante le iniziative in programma tra affascinanti danzatrici, musici e figuranti. E poi le conferenze nel chiostro (tutte con inizio alle 18.30) curate da Daniela Tresconi. E da oggi al 14 si anima anche la Selva di Filetto con i coloratissimi food truck, i furgoncini-cucina dello Street Food: dalle 18 di oggi, e nei prossimi giorni anche a pranzo, gastronomia per tutti i gusti e musica live tutte le sere, giostre per i bambini e domani il mercato ambulante. Apre i concerti Dino Lissona, in arte Dino Mancino. A Pontremoli termina stasera la seconda edizione di “Oscillazioni”, musica, arte e spettacoli, ma anche reading, danza, proiezioni e fotografia con 17 mostre e 13 performance artistiche. Alle 18 nel cortile di Palazzo Dosi Magnavacca con “Tra quadri e quiproquo” di e con Beatrice Schiros e Gabriele Tesauri; reading teatrale sull’arte e le sue follie. Martedì a Succisa Villavecchia di Pontremoli, alle 17 nella biblioteca di paese si inaugura la mostra “Andar lontano” storia dell’emigrazione locale illustrata da Debora Antiga con l’introduzione di Paolo Bissoli. Sempre a Pontremoli torna Medievalis da giovedì 17 a domenica 20 che quest’anno raddoppia le aree espositive e scenografiche. Asse portante della manifestazione sono i giochi della Disfida della Cortina di Cazzaguerra fra i rioni di Sommoborgo, Imoborgo e Contado con la Palla Medievale, il torneo di Scrima, il torneo di Tiro con l’Arco, il torneo di Bandiera. A Fosdinovo continua il festival Fino al cuore della Rivolta con dibattiti, musica e gastronomia nel castagneto del Museo della Resistenza.

Sagre. Da oggi a Ferragosto nel Parco della Sasi, a Monzone, si svolge la 41ª Sagra della trota, forse la più antica in Lunigiana. Le trote saranno fornite dalla e rinomata ‘Troticoltura Damian’. Si è aperta a Fornoli di Villafranca la tradizionale Sagra della focaccetta, organizzata dal Circolo Anspi la Compagnia. I volontari cucineranno anche altri piatti tipici della cucina lunigianese. E ogni sera musica. Panigaccio protagonista, come ormai da 50 anni, nel Parco del Gaggio a Podenzana, tra i castagni vicino al Santuario della Madonna della Neve, accompagnato ogni sera dalla musica dal vivo. Festa anche a Vico di Bagnone fino al 14, con gastronomia, musica e ballo. Per le vie del borgo di Bagnone sapori, tradizioni e tanta musica per “Wine & Food”.

Animazione. Stasera alle 20.45, alla Villa la Cartiera a Pontremoli “Pigiama party dei desideri… Acchiappiamo una stella!, festa a tema fluo con cuscini giganti, truccabimbi, Nutella Party, gelati e bibite.

Sport. Appuntamento lunedì 14 alle 21 in piazza della Repubblica a Pontremoli per la partenza della 42ª Stranotturna: corsa podistica non competitiva di 7 km. Sempre lunedì notturna in Mtb sul Monte Bosta: ritrovo alle 18.30 al borgo di Ponticello, nel Comune di Filattiera (casco e luci obbligatori).

Visite. “Chiese, castelli e palazzi aperti in Lunigiana”, grazie all’associazione Farfalle in Cammino. Oggi: prima tappa a Licciana, il 14 ad Albiano, il 18 la visita notturna all’Abbazia di San Caprasio di Aulla.